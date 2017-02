Bauza (ct Argentina): "Cholo adatto per il mio ruolo. Messi? Voglio sia felice"

Interpellato in vista della semifinale di ritorno di Copa del Rey di questa sera tra Barcellona e Atletico Madrid, il commissario tecnico della Nazionale argentina Edgardo Bauza ha parlato di Diego Pablo Simeone e Lionel Messi: "Il Cholo ha tantissima esperienza. Quando non sarò più il selezionatore della Nazionale lui rappresenterà una delle opzioni più adatte. Messi? Sarebbe strano vederlo con una maglia diversa da quella del Barça. Sceglierà il meglio per il proprio futuro, io voglio che sia felice".