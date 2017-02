Bayer, Calhanoglu smentisce: "Chelsea? Non ho parlato con nessuno"

Niente Chelsea per Hakan Çalhanoğlu, almeno a sentire il diretto interessato. Attraverso il proprio profilo su Twitter, il centrocampista turco del Bayern Leverkusen ha smentito le indiscrezioni di Fanatik secondo cui sarebbe stato pronto ad accettare la corte dei Blues. "Non ho mai parlato del Chelsea con la stampa - questo il messaggio - e non ho mai parlato con alcun giornalista turco, né della vicenda giudiziaria (il classe '94 è stato fermato per 4 mesi dal TAS) né del mio futuro".

I said nothing about Chelsea in the press & didn't talk to any Turkish journalist - neither about the court decision nor about my future!

— Hakan Çalhanoğlu (@hakanc10) 6 febbraio 2017