Bayer Leverkusen, Calhanoglu rinuncia allo stipendio dopo la squalifica

Squalificato per le recenti vicende, Hakan Calhanoglu, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha annunciato che rinuncerà al suo stipendio per il periodo in cui non potrà scendere in campo con il Bayer. "Il club non ha nulla a che vedere con questa vicenda e non deve pagare", ha spiegato il giocatore.