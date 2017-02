Bayern, Ancelotti: "Schalke squadra temibile, ma siamo pronti"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Bayern Monaco Carlo Ancelotti ha parlato in vista della gara contro lo Schalke: "Siamo pronti, lo Schalke è una buona squadra, dobbiamo stare attenti alla loro forza offensiva. Gli infortunati? Vidal e Thiago Alcantara sono disponibili. Saranno out Kimmich, Boateng e Ribery. Lahm? Non posso ancora dire se giocherà o no la sua cinquecentesima partita col Bayern".