Bayern, Ancelotti: "Stiamo lavorando duramente, voglio vedere i risultati"

Il tecnico del Bayern Monaco Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Coppa di Germania contro il Wolfsburg: "I miei giocatori sono molto autocritici e questa cosa mi piace. Dobbiamo essere compatti e migliorare soprattutto difensivamente, ma sono fiducioso in vista del futuro. Gli infortunati? Thiago Alcantara e Kimmich stanno bene e possono giocare. In allenamento stiamo lavorando tantissimo e già da domani voglio vedere i risultati sul campo".