Bayern, Ancelotti: "Voglio la Champions e almeno la semifinale di Champions"

Il tecnico del Bayern Monaco Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Tz in merito agli obiettivi stagionali del club bavarese: "Vogliamo vincere la Bundesliga e andare il più avanti possibile in Champions. La semifinale è il mio obiettivo, perché centrale la finale di Champions dipende da molti piccoli dettagli che non si possono controllare sempre. La società è organizzata, la squadra ha qualità e la città è molto bella. Non mi posso lamentare, anche se possiamo ancora migliorare un po'. La fase decisiva della stagione è in primavera, seppure la fase a eliminazione diretta della Champions inizi a febbraio. Fino ad allora abbiamo ancora un paio di settimane di riposo. Fossimo già stati in forma ne avremmo pagato le conseguenze in primavera".