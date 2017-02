Bayern, ancora Lahm: "Mi hanno offerto il ruolo di ds ma ho rifiutato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Germania la notizia del giorno è l'annuncio del ritiro di Philipp Lahm al termine della stagione. Tramite Sport Bild arrivano nuove dichiarazioni del capitano del Bayern: "Ho parlato con il club di questa scelta, mi avevano proposto il ruolo di direttore sportivo ma ho deciso di rifiutare. Non è ancora il momento giusto per ricoprire questo ruolo all'interno del club".