Bayern, Hoeness su Douglas Costa: “Il suo è tentativo per alzare l'ingaggio”

Douglas Costa (26) ha aperto all'addio al Bayern Monaco per la prossima estate, svelando l'esistenza di alcune offerte anche dalla Cina, ma il presidente dei bavaresi Uli Hoeness ha così commentato le recenti dichiarazioni del calciatore: “Quello di Douglas Costa si tratta soltanto di un tentativo per vedere aumentare il suo stipendio, ma con noi questa tattica non funzionerà. Può provarci dieci volte”, ha detto alla Bild.