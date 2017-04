Bayern Monaco, Lahm: "A Madrid possiamo vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzino e capitano del Bayern Monaco Philipp Lahm ha parlato sul sito ufficiale del club della sfida contro il Real Madrid in Champions League in programma domani e delle sensazioni che si provano a entrare in campo al Bernabeu: “Ho sempre voglia di mettermi alla prova contro i migliori e in tutta la mia carriera l'ho fatto con il massimo impegno. Sarà bello giocare nuovamente al Bernabeu, c'è sempre una grande atmosfera, c'è sempre stata in ogni occasione in cui ho giocato lì. - continua Lahm – A Madrid possiamo vincere, siamo una squadra forte e sappiamo di poter segnare lontano da casa. Spero che possa essere una serata memorabile”.