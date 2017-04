Bayern Monaco, Rumenigge: "L'arbitraggio? Provato una rabbia incredibile"

Non si placano le polemiche per l'arbitraggio di Viktor Kassai durante Real Madrid-Bayern Monaco, con i tedeschi che reclamano per più di una decisione a dir poco discutibile nel corso dei 120'.

A tal proposito si è espresso anche il CEO dei campioni di Germania Karl-Heinz Rummenigge: "Voglio fare i complimenti ai nostri ragazzi per questa partita, non posso fare altro che togliermi il capello. L'arbitraggio? Ho provato una rabbia incredibile, raramente ho provato una sensazione simile".