Benfica, emissario del Barça al da Luz per seguire Ederson

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Interessa al Manchester City, ma non solo. Perché Ederson (23) è stato accostato all'Inter, ma il Barcellona lo segue da vicino. A Bola fa sapere che un emissario del club catalano era presente allo stadio da Luz per la gara di domenica scorsa tra Benfica e Nacional, terminata 3-0, per prendere appunti sul portiere brasiliano. Il Barça lo segue con attenzione, ma il giornale portoghese scrive che la destinazione più probabile per l'estremo difensore verdeoro è quella legata ai citizens di Pep Guardiola.