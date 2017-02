Benfica, il Bayern non molla Semedo: è in pole per sostituire Lahm

© foto di Imago/Image Sport

Nélson Semedo (23) resta nel mirino del Bayern Monaco per la prossima estate, quando - probabilmente - Philipp Lahm (33) dirà addio al calcio giocato. Proprio il portoghese del Benfica è l'obiettivo numero uno dei bavaresi per prendere il posto del capitano, come confermato da A Bola in edicola questa mattina.