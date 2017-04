Berbatov: "Voglio giocare. Ho avuto un paio di contatti col Sunderland"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo una stagione da svincolato sembrerebbe essere pronto per tornare in campo Dimitar Berbatov. L’attaccante bulgaro, ospite degli studi di SkySports UK, ha rivelato di alcuni contatti con il Sunderland per il suo ritorno in Premier League: “Io voglio giocare e ad essere onesti ho avuto un paio di conversazione con il Sunderland, ma niente è ancora accaduto. Se sono interessato? Certo. A questo punto della mia carriera l’unica cosa che conta è il calcio giocato".