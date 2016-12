Berizzo: “Atletico e River? Penso al Celta, ma non ho parlato di rinnovo”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Atletico Madrid lo segue per l’eventuale dopo Simeone, ma anche il River Plate ci sta pensando. Intanto Eduardo Berizzo, tecnico del Celta Vigo in scadenza a giugno, ha parlato del suo futuro: “Deciderò cosa fare soltanto verso la fine della stagione. Tuttavia - le parole del tecnico argentino riportate da Don Balon - non ho ancora parlato con la dirigenza del Celta di un possibile rinnovo. Le voci su Atletico Madrid e River Plate? Non mi preoccupano, ora penso solo a fare bene a Vigo”.