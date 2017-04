Borussia Dortmund, Burki e l'attentato: "Ho ancora paura"

© foto di Federico De Luca

Premium Sport rilancia quest’oggi alcune parole di Roman Burki, portiere del Borussia Dortmund a quasi una settimana di distanza dall’attentato che colpì il pullman dei gialloneri prima del match di Champions League contro il Monaco. “Ho ancora paura e non riesco ad addormentarmi bene. Meno male che abbiamo tante partite in pochi giorni, così c’è poco tempo per riflettere. Il club ci ha messo a disposizione uno psicologo, penso possa essere utile. Salire sul bus? Non lo faccio più come prima, guardo spesso fuori dal finestrino”.