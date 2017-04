© foto di imago sportfotodienst

Ousmane Dembelé è uno dei giocatori che José Mourinho ha messo nel mirino per il prossimo campionato del Manchester United. Il giocatore di proprietà del Borussia Dortmund potrebbe lasciare la Germania nel corso dell'estate, con lo Special One pronto a chiedere informazioni ai gialloneri per conoscere le pretese in caso di cessione. A riportarlo è il Sun.