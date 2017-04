Borussia Dortmund, squadra sfuggita alla strage per un secondo

© foto di Giulia Borletto

Secondo gli inquirenti tedeschi il Borussia Dormund martedì scorso si è salvato per appena un secondo da conseguenze molto più gravi. Secondo informazioni riportate dalla Bild infatti se l'ordigno fosse stato attivato un secondo prima l'autobus della squadra tedesca sarebbe stato colpito in pieno da un'esplosione che avrebbe potuto provocare numerosi feriti e forse anche il morto. Sempre secondo gli inquirenti la pista più probabile sugli attentatori porta ad ambienti di estrema destra, anche se la pista islamica non viene esclusa nonostante i forti dubbi sulla rivendicazione trovata sul luogo delle esplosioni.