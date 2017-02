Bournemouth, Howe: "Sarebbe bellissimo riscattare Wilshere"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Sarebbe bellissimo se rimanesse qui". Parole e musica di Eddie Howe, allenatore del Bournemouth, aventi a oggetto Jack Wilshere. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia secondo cui le Cherries non avrebbero riscattato il centrocampista, in prestito dall'Arsenal, oggi il tecnico ha chiarito: "Non posso dire quanto apprezzi Jack come calciatore e come persona, quanto abbia aiutato il club a crescere. Per come la vedo io, Jack è qui in prestito fino al termine della stagione e poi vedremo cosa succederà".