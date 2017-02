Campionati in Europa, Azerbaigian: Qarabag sempre a +1 sul Gabala

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non cambiano gli equilibri in vetta al massimo campionato azero, che vede il Qarabag a +1 sul Gabala anche dopo il 16° turno: la capolista ha infatti battuto l'AZAL, mentre l'inseguitrice si è accontentata dell'1-0 in casa contro il Neftci Baku.

Risultati 16° turno

SumQayit-Inter Baku 2-2

Zira-Kapaz 1-0

Gabala-Neftci Baku 1-0

AZAL PFK-Qarabag 1-2