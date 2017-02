Campionati in Europa, Belgio: franata per Zulte Waregem e Anderlecht

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria di misura importante per il Club Brugge, che torna a distaccare l'Anderlecht in classifica con un più tre che avvicina il titolo belga ai fiamminghi. La principale inseguitrice è infatti fermata in casa del Lokeren e non fa meglio lo Zulte Waregem, con l'1-1 casalingo contro il Gent.

Risultati 16° turno

Westerlo-St. Truiden 1-0

Waregem-Gent 1-1

Club Brugge-Charleroi 1-0

Oostende-KV Mechelen 2-0

Eupen-Waasland Beveren 0-2

Genk-Mouscron 1-0

St. Liege-Kortrijk 0-3

Lokeren-Anderlecht 0-0