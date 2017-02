Campionati in Europa, San Marino: goleada la Fiorita, Virtus ok

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Poche emozioni nel massimo campionato sammarinese: successi per tutte le "big", come Virtus, La Fiorita e Juvenes, mentre frena il Fiorentino in classifica. Goleada anche per la Libertas, in vetta al gruppo B grazie all'inatteso ko della Folgore, sconfitta in casa.

Risultati 12° turno

Domagnano-Virtus 0-1

Murata-Cosmos 0-1

Pennarossa-La Fiorita 1-4

Cailungo-Faetano 3-1

Folgore-Juvenes/Dogana 0-1

Libertas-Tre Fiori 4-0

Tre Penne-Fiorentino 1-1

Gruppo A : Virtus 26, La Fiorita 23, Juvenes 19, Fiorentino 16, Cosmos 16, Faetano 15, Tre Fiori 11.