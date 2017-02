Casillas blinda il successo del Porto. E per i tifosi è tornato San Iker

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In passato, oramai molti anni or sono, a Madrid girava il soprannome 'San Iker' per osannare le straordinarie parate di Casillas, portiere del Real. La storia d'amore coi Blancos finì non proprio nel migliore dei modi, col numero uno iberico che decise di volare in Portogallo per continuare la sua carriera. I primi mesi al Porto furono altrettanto e forse ancor più difficili degli ultimi al Bernabeu, tanto che il portiere finì ben presto nel mirino dei tifosi dei Dragoes. Oggi però Casillas è tornato ad essere 'San Iker', almeno per i sostenitori del Porto. Merito di una straordinaria parata contro lo Sporting Lisbona nell'ultima giornata di campionato che ha permesso ai padroni di casa di vincere 2 a 1. E su internet, sui social o sui siti sportivi, circolano già tanti 'meme' che lo ritraggono con un'aureola in testa.

Iker Casillas pulled off an incredible last minute save for FC Porto against Sporting Clube de Portugal last night 🙏pic.twitter.com/wUYicKKZ7Y — Troll Football Media (@Troll__Footbal) February 5, 2017