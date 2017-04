Celta Vigo, Berizzo: "Soddisfatto della prestazione di molti giocatori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo contro il Granada, il tecnico del Celta Vigo Eduardo Berizzo ha analizzato in sala stampa: "Sono molto soddisfatto della prestazione di molti giocatori che hanno approfittato dell'opportunità - riporta As -. Possiamo vantare di un'ampia scelta di giocatori. Non abbiamo mai perso il controllo della situazione in qualsiasi momento".