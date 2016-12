Celta Vigo, spunta l'ex napoletano Edu Vargas per l'attacco di Berizzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha giocato appena 131' in questa stagione senza lasciare tracce, collezionando appena cinque presenze in Bundesliga e una in Coppa di Germania con la maglia dell'Hoffenheim. Eduardo Vargas (27), però, continua ad avere richieste in sede di mercato. Il giornale spagnolo Marca fa sapere che anche il Celta Vigo del tecnico Eduardo Berizzo ha mosso passi per l'attaccante ex Napoli, accostato negli ultimi giorni anche al Galatasaray.