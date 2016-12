Chelsea, 71 milioni di motivi dietro l'addio di Oscar

© foto di Imago/Image Sport

Mai incisivo o meglio mai decisivo nell'equilibrio delle squadre di Conte, Mourinho, Di Matteo, Benitez e Hiddink. Oscar lascia il Chelsea dopo tre anni e mezzo, senza rimpianti da parte dei Blues, che passano all'incasso sfruttando il mercato cinese, capace di dare ancora gioie ai contabili europei: 60 milioni di sterline, l'equivalente di 71 milioni di euro, un ricco bottino per i Blues, che ora sono pronti a investimenti di spessore per il mercato invernale.

Conte chiede un difensore di alto livello dall'estate scorsa, arrivò in extremis David Luiz, ma potrebbe ora dare l'assalto anche ad un grande nome davanti, considerata anche la posizione in bilico di Batshuayi, che continua a non giocare e a lamentarsi a microfoni spenti.