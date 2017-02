Chelsea, Conte: "A Torino da tifoso. Hazard non ha prezzo"

Antonio Conte ha parlato in sala stampa della sfida del Chelsea contro il Burnley: "Domenica sarà una gara durissima, in casa sono forti ma noi ci siamo preparati alla grande. Il titolo? In Premier ci sono 6 squadre fortissime che possono lottare per il titolo. La mia presenza allo Stadium? Sono andato lì in veste di tifoso per godermi un po' di relax. Il prezzo di Hazard? Non ha prezzo, semplicemente perché non è in vendita. Formazione? Non lo so ancora, ma nelle prossime gare potrebbero trovare spazio Fabregas e Willian che sono due grandi giocatori in ottima forma".