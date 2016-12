Chelsea, Conte: "Giocare nel periodo natalizio esperienza fantastica"

Per la prima volta Antonio Conte sarà impegnato anche nel periodo natalizio. Il suo Chelsea, come vuole la tradizione della Premier League, sarà in campo ripetutamente mentre in tutta Europa riposano però il tecnico sembra aver preso bene lo spirito del campionato inglese: "Questa è la prima esperienza per me e la mia famiglia giocare a calcio in questo periodo dell'anno. Potrebbe essere, e spero che sia una fantastica esperienza".