Chelsea, Conte studia il colpo: Morata e Lukaku nel mirino per giugno

Alvaro Morata, Romelu Lukaku o, perché no, entrambi? Il Chelsea studia i possibili colpi in vista dell'estate e secondo il London Evening Standard i due giocatori sono in cima alla lista della spesa di Antonio Conte. Entrambi, inoltre, avrebbero già dato la propria disponibilità al trasferimento a Stamford Bridge: Morata è stufo di non trovare spazio al Real, mentre Lukaku avrebbe confidato ai propri vicini di avere ancora un 'conto aperto' con il Chelsea dopo l'esperienza delle scorse stagioni.