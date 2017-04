Chelsea, Costa: "Hazard straordinario, voglio giocare tanti anni con lui"

© foto di Imago/Image Sport

L'attaccante del Chelsea Diego Costa ha parlato così del suo compagno di squadra Eden Hazard, in cima alla lista degli obiettivi del Real Madrid: "Giocare con lui è fantastico. Hazard è un grande calciatore, capace di farti divertire. In ogni momento so quando mi passerà il pallone o quando vuole che io glielo passi. Mi impressiona ogni giorno di più, ha un potenziale illimitato. Spero di restare al suo fianco per tanto tempo ancora". Lo riporta il London Evening Standard.