Chelsea, Costa: "Pepe e Ramos i difensori più ostici che abbia affrontato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista a Sport TV, Diego Costa ha spiegato che i difensori più ostici che abbia mai affrontato sono Pepe e Sergio Ramos quando giocava all'Atletico Madrid: "Ho amato le partite contro il Real Madrid e la possibilità di affrontare Pepe e Ramos. Erano delle grandi battaglie, dove abbiamo sempre avuto problemi e scintille. Entravamo in campo sapendo che sarebbero partite intense. Ma la cosa importante è che c'era lealtà. Ora Ramos è un mio compagno in nazionale e scherziamo sul fatto che non possiamo più insultarci in campo", ha detto l'attaccante del Chelsea.