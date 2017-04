Chelsea, Costa verso la Cina: due big su di lui, c'è ok Blues

© foto di Imago/Image Sport

Diego Costa verso la Cina. Ne è convinto l'Express Sport, secondo cui il centravanti spagnolo del Chelsea avrebbe ottenuto l'ok a un trasferimento nella Chinese Super League per il mercato estivo. Uno scenario già molto vicino a diventare concreto a gennaio, quando però i Blues non hanno voluto privarsi di un pezzo da novanta. Ora tutto cambia e le squadre interessate, Guangzhou Evergrande e Tianjin Quanjian su tutte, non mancano.