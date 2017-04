Chelsea, David Luiz: "Tottenham? Siamo in testa. Ko meritato con lo United"

Attraverso il sito ufficiale del club, il difensore del Chelsea David Luiz ha fatto il punto sul momento della propria squadra, reduce dal ko contro il Manchester United e ora con 4 punti di vantaggio sul Tottenham: "Non guardiamo indietro, pensiamo solamente alle prossime partite. Gli Spurs giocano bene, ma noi siamo in testa e non in modo casuale".

Sulla sconfitta di 'Old Trafford', l'ex PSG prosegue: "Abbiamo perso perché non abbiamo giocato bene, non è stato il solito Chelsea. Lo United ha fatto meglio di noi e ha meritato il successo".