Chelsea, l'ex Petrescu vuole portare Terry a Dubai

© foto di Image Sport

Offerta da Dubai per John Terry. La bandiera del Chelsea, classe 1980, è un obiettivo dell'Al-Nasr, allenato dall'ex giocatore del Chelsea e vecchia conoscenza del calcio italiano Dan Petrescu. Lo stesso tecnico rumeno ha ammesso al Gulf Times: "Terry all'Al Nasr? Perché no? Lo chiamerò per parlarne".