Chelsea, Terry ancora in Premier League: il WBA pronto al secondo assalto

La pista MLS sembra al momento un binario morto per quanto riguarda il futuro di John Terry, tanto che l'ipotesi di una permanenza in Premier League (nonostante la partenza annunciata dal Chelsea) sta prendendo sempre più corpo. In questo senso, riporta il Daily Mirror, una delle squadre maggiormente interessate sarebbe il West Bromwich Albion. Il tecnico Pulis è pronto al secondo assalto dopo quello fallito nella passata stagione.