Il difensore centrale e capitano del Chelsea John Terry ha annunciato nella giornata di oggi l'addio al club londinese con cui milita quasi ininterrottamente dal 1998 (breve parentesi al Nottingham Forest nel 2000) e con cui ha vinto tutto quanto c'era di vincere collezionando 685 presenze condite da 64 reti. Questo il tweet del Chelsea che annuncia la decisione del capitano:

John Terry and Chelsea Football Club today jointly announce our captain will leave the club at the end of the season https://t.co/zQZe6zPLGC

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 17 aprile 2017