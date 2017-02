Chelsea, Zouma: "Non mi sento in colpa per Mou. Conte? Ama ciò che fa"

© foto di Imago/Image Sport

Arrivato al Chelsea nel 2014, Kurt Zouma è stato protagonista in negativo nella stagione in cui José Mourinho ha salutato i Blues dopo il suo ritorno.

Lo stesso difensore francese, interpellato in merito, ha spiegato: "Al primo anno abbiamo vinto la Coppa di Lega e la Premier League, un vero sogno. Gli allenatori vanno e vengono, fa parte del calcio. E io non mi sento in colpa. Mourinho adesso non è qui, pensiamo al futuro. Conte? Ama quello che fa e vuole trasmetterci quella sensazione speciale. Dobbiamo amare e respirare il calcio proprio come lui".