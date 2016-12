Clamoroso Valencia, Prandelli si dimette

Notizia clamorosa dalla Spagna: secondo quanto appena appreso da Super Deporte Cesare Prandelli avrebbe rassegnato le dimissioni irrevocabili da allenatore del Valencia. Arrivato a fine settembre, Prandelli ha guidato la squadra fin qui per otto partite, vincendo solo la gara d'esordio contro lo Sporting Gijon. Successivamente una perfetta alternanza di sconfitte e pareggi. Una situazione non facile per l'ex ct della Nazionale che recentemente si era lasciato andare a un duro sfogo in conferenza stampa, accusando alcuni giocatori di remare contro.