Copa del Rey, Barça-Alaves e la sede per la finale: Real nega il Bernabeu

© foto di Giulia Borletto

Barcellona e Alaves si sfideranno il prossimo 27 maggio per la finale di Copa del Rey, ma in Spagna tiene banco il caso legato alla sede del match. La stampa iberica fa sapere che i catalani vorrebbero giocare al Santiago Bernabeu, ma il Real Madrid non vuole concedere il proprio stadio visto il rischio di vedere gli eterni rivali trionfare sul proprio campo. L'Alaves ha invece chiesto di disputare la gara al San Mames di Bilbao, mentre il Vicente Calderon resta in lizza ma è difficile che lo stadio dell'Atletico Madrid possa ospitare la finale prima di essere demolito.