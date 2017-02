Copa del Rey, caccia alla sede per la finale: tre campi in lizza

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il 27 maggio è in programma la finale di Copa del Rey tra Barcellona e Alaves. La sfida, per ora, non ha ancora una sede in quanto il Real Madrid ha negato la possibilità di assegnare il trofeo al Santiago Bernabeu. Intanto Mundo Deportivo fa il punto sugli stadi candidati per l'ultimo atto della coppa: il Camp Nou, a questo punto, passa in pole. Poi ci sono le ipotesi legate al San Mames di Bilbao e al Vicente Calderon di Madrid.