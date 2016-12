Crystal Palace, la maledizione di Benteke: tre squadre, tre esoneri

Christian Benteke in Inghilterra è già stato ribattezzato la bestia nera degli allenatori. L'attaccante belga ha giocato in tre squadre inglesi e ogni volta ha visto un suo allenatore esonerato. E' successo quando giocava all'Aston Villa e venne cacciato Paul Lambert, è successo al Liverpool con l'esonero di Brendan Rodgers ed ora anche al Crystal Palace, con Pardew sostituito da Sam Allardyce. Tre squadre in Premier League e tre esoneri: se non è un record, ci manca poco: è la maledizione di Benteke.