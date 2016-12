Dal bianconero... al bianconero: per l'Inter quattro turni per accorciare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre vittorie di fila, sei gol fatti e zero subiti. Questo lo score dell'Inter nelle ultime uscite. Un bottino che la rilancia prepotentemente in classifica in ottica Champions, con rinnovate ambizioni in vista del 2017. Il pesante ko di Napoli dello scorso 2 dicembre sembra ormai lontanissimo, perché da quel momento Stefano Pioli ha cambiato marcia, ritmo e volto alla propria squadra, riuscendo a dare nuova linfa stando attento a ogni dettagli. Di campo e non solo. Non male per un tecnico arrivato in un momento caotico, a dir poco.

E oltre a un entusiasmo finalmente ritrovato, ora c'è anche un calendario che può rivelarsi un prezioso alleato in ottica rincorsa-3° posto. Perché, almeno sulla carta, le prossime quattro uscite potrebbero riportare l'Inter nelle zone che contano. Definitivamente. La ripresa porterà i nerazzurri a far visita all'Udinese, con il Chievo Verona a Milano nel turno successivo. Trasferta a Palermo poi e chiusura di questo mini-ciclo con un'altra casalinga, quella contro il Pescara del 28 gennaio. E dopo il Delfino trasferta allo 'Stadium', per il super classico contro la Juventus.

L'obiettivo sarà presentarsi allo scontro contro i bianconeri con almeno 10 punti guadagnati dopo questo poker, con la classifica che a quel punto reciterebbe '40'. Un grande risultato, al netto del clamoroso avvio di stagione, ovviamente in senso negativo.

Insomma, il vento sembra cambiato in casa Inter. E questa striscia 'morbida' arriverà nel momento migliore, quello del potenziale e definitivo salto. Per la gioia di Pioli. Il normalizzatore nerazzurro che punta a diventare potenziatore. Perché è ben conscio del fatto che, solo così, potrebbe strappare una conferma oggi non scontata. Ma ogni decisione, ogni scelta a suo tempo. Meglio procedere 'step by step' e pensare al presente. E il presente recita: 'Dal bianconero al bianconero: quattro turni per accorciare e fare il salto'. Magari definitivo. Questo l'obiettivo.