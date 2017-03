Dal Sun al Mirror. La Premier non ha dubbi: Sanchez-Arsenal, è addio

Aperture dei principali quotidiani inglesi dedicate quest'oggi quasi interamente alla questo Alexis Sanchez. Tutti d'accordo infatti sulla partenza ormai certa del cileno la prossima estate: fatale l'ultima panchina con l'Arsenal (contro il Liverpool), arrivata su decisione di Wenger che non aveva gradito le ultime esternazioni dell'attaccante. "Sanchez out", titola il Daily Mail, mentre il Mirror mette in prima pagina un esplicito "Alexit". Conferma, infine, anche dal Sun che analizza l'ormai consueta crisi annuale dei Gunners, sottolineando l'imminente partenza di Sanchez col titolo "Alexits".