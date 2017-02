Dall'entourage di Griezmann: "United l'ideale. Magari col 7 di Beckham"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antoine Griezmann dall'Atlético Madrid al Manchester United? È questo uno dei sogni dei tifosi dei Red Devils, come pure uno dei piani della dirigenza di Old Trafford. Se però a definire "ideale" questo scenario è una persona molto vicina al giocatore, allora le cose cambiano. Intervistato da So Foot, Sébastien Bellencontre, che fa parte dell'entourage dell'attaccante francese, ha parlato della situazione: "Quando leggo articoli riguardo un ipotetico trasferimento al Manchester United, mi viene da dire che sarebbe uno scenario ideale a livello commerciale. Giocherebbe nel club di Beckham, il suo idolo, con lo stesso numero mitico sulla spalla".