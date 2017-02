Dilly ding, dilly dong. Leicester giura amore eterno al suo eroe italiano

© foto di Imago/Image Sport

Dilly Ding, Dilly Dong, signori. Il Leicester City Football Club non tradisce chi lo ha reso celebre agli occhi del mondo. Chi lo ha portato alla storia, alla gloria. "Unwavering support" è un abbraccio, è una dichiarazione d'amore. Altro che mollare Claudio Ranieri, nonostante le magre preventivabili in Premier League. Il Miracolo dell'anno che è stato resterà per sempre nella mente, nella memoria ma pure nelle bacheche delle Foxes che hanno deciso di diramare un comunicato forte e carico d'amore, per il manager italiano. "Sappiamo di dover migliorare ma siamo tutti con Ranieri. L'unità è stata la nostra forza", il succo della dolce questione. In faccia al calcio moderno, Leicester continua a essere oasi felice di memorie antiche. Dilly Ding, Dilly Dong. La campana ha suonato, ancora. Per Claudio Ranieri.