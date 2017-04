Dortmund, Reus: "Monaco? Siamo in grado di ribaltare il risultato dell'andata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Reus è ottimista per la rimonta contro il Monaco. Ecco le parole dell'asso del Borussia Dortmund. "Sappiamo cosa dobbiamo fare per qualificarci e abbiamo la possibilità per centrare l'obiettivo. Siamo una buona squadra e abbiamo la sufficiente autostima. Abbiamo dimostrato negli anni di saper affrontare squadre del genere e di essere in grado di segnare 3 o 4 reti in una partita".