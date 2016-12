Ds Wolfsburg: "Nessuna offerta concreta per Luiz Gustavo"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo Julian Draxler, che vestirà la maglia del Paris Saint-Germain, il brasiliano Luiz Gustavo potrebbe essere la seconda partenza di rango in casa Wolfsburg nel mercato invernale. In Italia si parla con forza di una possibile offerta da parte dell'Inter anche se, intervistato dalla Wolfsburger Allgemeine Zeitung, il ds dei biancoverdi Olaf Rebbe rallenta affermando: "Per il momento non abbiamo avuto proposte concrete per lui".