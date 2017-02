E' tornato El Tigre: ogni 79' il timbro di Falcao

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

La doppietta del weekend, contro la rivelazione Nizza, porta Radamel Falcao a quota 14 centri in 17 partite di Ligue 1: per il centravanti colombiano è la quinta stagione della carriera in doppia cifra, la prima dopo il gravissimo infortunio al ginocchio sinistro del gennaio 2014. El Tigre è tornato: dopo i 41 centri in due stagioni al Porto, gli addirittura 52 gol in due campionati con l'Atletico Madrid, il colombiano è tornato a medie da grandissimo centravanti. Sorride Jardim, che gli ha affidato subito la fascia di capitano e il Monaco, sempre più prima in classifica.