© foto di Giacomo Morini

Ajax al lavoro, possibile addio anticipato per il ds Marc Overmars, in scadenza nel 2018. Il dirigente piace all'Arsenal, è un'ipotesi concreta per la prossima stagione. E l'Ajax valuta possibili alternative. C'è l'idea Jordi Cruyff, oggi ds del Maccabi Tel Aviv. Primi contatti in corso. Cruyff jr nei pensieri dell'Ajax...