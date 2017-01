ESCLUSIVA TMW - Ajax, offensiva per Larsson dell'Heerenveen

© foto di Federico De Luca

Ci pensavano Sassuolo e Atalanta in estate, ora è vicino all'Ajax. Sam Larsson, attaccante dell'Heerenveen è nel mirino del club olandese. Contatti forti in corso tra le parti, un'operazione per giugno e non per l'immediato. Il classe 93, attaccante esterno e all'occorrenza trequartista, va verso l'Olanda. Larsson vicino all'Ajax, trattativa ai dettagli. Un colpo per la stagione che verrà...