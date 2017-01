ESCLUSIVA TMW - Albania, il nuovo vice di De Biasi è Marco Veronese

© foto di Imago/Image Sport

Nuovo vice-allenatore per Gianni de Biasi sulla panchina dell'Albania: secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, la FSHF avrebbe infatti individuato in Marco Veronese, ex attaccante nonché ex vice di Fulvio Pea sulle panchine di Monza e Cremonese, il nome giusto come nuovo allenatore in seconda.